Сев.Америка:Какие территории материка хорошо обеспечены пресной водой,а какие испытывают её недостаток?

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Сев.Америка:Какие территории материка хорошо обеспечены пресной водой,а какие испытывают её недостаток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
запад Америки обеспечен водой из-за Великих озёр. восток же нуждается в ней из-за пустынь и гор
Гость:
Значительная часть внутренних плоскогорий Кордильер, Северная Мексика (особенно Мексиканское нагорье), большая часть полуострова Калифорния и северное побережье Калифорнийского залива  имеют недостаток воды. Ну а районы запада хорошо обеспечены водой, так как находятся около Великих озер.
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