Сколько металлических шаров радиусом 2 см можно отлить расплавив шар радиусом 6 см.
Геометрия
Сколько металлических шаров радиусом 2 см можно отлить расплавив шар радиусом 6 см.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 получится. а решение простое - вычисляешь объем сферы с радиусом 6см = 904, а с радиусом 2 = 33 и делишь 904 на 33
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Физика
Найдите запирающее напряжение для электронов при освещении металла светом с длинной волны 330нм, сли красная граница фотоэффекта для металла 620 нм...