Сколько металлических шаров радиусом 2 см можно отлить расплавив шар радиусом 6 см.

Геометрия
Сколько металлических шаров радиусом 2 см можно отлить расплавив шар радиусом 6 см.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 получится. а решение простое - вычисляешь объем сферы с радиусом 6см = 904, а с радиусом 2 = 33 и делишь 904 на 33
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