) В правильном шестиугольнике наибольшее расстояние между противоположными вершинами равно 14 см. Вычислить площадь шестиугольника:

Геометрия
) В правильном шестиугольнике наибольшее расстояние между противоположными вершинами равно 14 см. Вычислить площадь шестиугольника:
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Радиус описанной окружности = 7 см Значит площать правильного шестиугольника = 21 корень из 3/2 см в квадрате
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