Каждая из трех окружностей касается двух других.Зная,что окружности радиуса 3см касаются окружности радиуса 7см внутренним образом,найдите периметр треугольника с вершинами в центрах этих окружностей. И пожалуйста с тертежом)))...

Гость: Гость:

рисовать не буду, три окружности которые касаются может представить даже первоклашка... 3+3=6 это одна сторона треугольника, а другие две равны и они по 7-3=4, так как сторона лежит на радиусе большой окружности и на продолжении диаметра маленькой, значит Р=14 см