Каждая из трех окружностей касается двух других.Зная,что окружности радиуса 3см касаются окружности радиуса 7см внутренним образом,найдите периметр треугольника с вершинами в центрах этих окружностей. И пожалуйста с тертежом)))...
Геометрия
Каждая из трех окружностей касается двух других.Зная,что окружности радиуса 3см касаются окружности радиуса 7см внутренним образом,найдите периметр треугольника с вершинами в центрах этих окружностей. И пожалуйста с тертежом)))Очень срочно на понедельник,ппплллииииииииииииззззз(((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рисовать не буду, три окружности которые касаются может представить даже первоклашка... 3+3=6 это одна сторона треугольника, а другие две равны и они по 7-3=4, так как сторона лежит на радиусе большой окружности и на продолжении диаметра маленькой, значит Р=14 см
Гость:
1) 3+3=6(см) - 1 сторона 2) 7-3=4(см) - 2 сторона 3) 7-3=4(см) - 3 сторона 4) Р=6+4+4=14(см) Ответ: Р=14 см
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