Машина прошла расстояние в 510км.Она шла 2ч со скоростью 120км/ч,а остальной путь со скоростью 90км/ч.Сколько времени находилась машина в пути,если она сделала две остановки по 30мин?Сможет ли машина пройти это расстояние за 6ч...

Математика

Машина прошла расстояние в 510км.Она шла 2ч со скоростью 120км/ч,а остальной путь со скоростью 90км/ч.Сколько времени находилась машина в пути,если она сделала две остановки по 30мин?Сможет ли машина пройти это расстояние за 6ч,если будет двигаться со скоростью 90км/ч? (срочно надо помогите плиииз=(( )

Автор: Гость