Машина прошла расстояние в 510км.Она шла 2ч со скоростью 120км/ч,а остальной путь со скоростью 90км/ч.Сколько времени находилась машина в пути,если она сделала две остановки по 30мин?Сможет ли машина пройти это расстояние за 6ч...

Математика
Машина прошла расстояние в 510км.Она шла 2ч со скоростью 120км/ч,а остальной путь со скоростью 90км/ч.Сколько времени находилась машина в пути,если она сделала две остановки по 30мин?Сможет ли машина пройти это расстояние за 6ч,если будет двигаться со скоростью 90км/ч?         (срочно надо помогите плиииз=(( )  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
120*2=240 км проехала за 2 часа 510-240=270 км остальной путь 270:90=3 часа ехала соскоростью 90 км/ч 2*30=60 минут=1 час остановка   2+3+1=6 часов находилась машина в пути   90*6=540 км может (если ехать ) без остановки
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