в коридоре, периметр которого 24 м, а длина 8 м, нужно покрыть пол квадратными плитками. Сколько потребуется плиток со стороной 1 дм?
Математика
в коридоре, периметр которого 24 м, а длина 8 м, нужно покрыть пол квадратными плитками. Сколько потребуется плиток со стороной 1 дм?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Р=2(a+b)=>b=P/2-a=4 4м=40дм 8м=80дм S=a*b=40*80=3200дм^2 Sплитки=1дм^2=>3200/1=3200 плиток
Гость:
1.24-8*2=8 8:2=4м ширина 8 *4=32м=3200дм 3200:1=3200 плиток
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