в коридоре, периметр которого 24 м, а длина 8 м, нужно покрыть пол квадратными плитками. Сколько потребуется плиток со стороной 1 дм?

Математика

в коридоре, периметр которого 24 м, а длина 8 м, нужно покрыть пол квадратными плитками. Сколько потребуется плиток со стороной 1 дм?

Автор: Гость