От двух причалов, расстояние между которыми равно 32 км/ч одновременно вышли навстречу друг другу две лодки. Первая лодка все время шла со скоростью 3 км/ч, а вторая со скоростью 5 км/ч. Через какое время после выхода лодки вст...

Математика

От двух причалов, расстояние между которыми равно 32 км/ч одновременно вышли навстречу друг другу две лодки. Первая лодка все время шла со скоростью 3 км/ч, а вторая со скоростью 5 км/ч. Через какое время после выхода лодки встретились.

Автор: Гость