От двух причалов, расстояние между которыми равно 32 км/ч одновременно вышли навстречу друг другу две лодки. Первая лодка все время шла со скоростью 3 км/ч, а вторая со скоростью 5 км/ч. Через какое время после выхода лодки вст...
Математика
От двух причалов, расстояние между которыми равно 32 км/ч одновременно вышли навстречу друг другу две лодки. Первая лодка все время шла со скоростью 3 км/ч, а вторая со скоростью 5 км/ч. Через какое время после выхода лодки встретились.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3+5=8(км/ч)-скорось сближения 2)32/8=4 (часа)-встретились лодки Ответ:4 часа
Гость:
t = S/(V1 + V2) t = 32/(3 + 5) =32/8 = 4 (часа)
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