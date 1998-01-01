просклонять по падежам 343 и 1998 ( числа писать буквами)
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просклонять по падежам 343 и 1998 ( числа писать буквами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
и.п триста сорок три р.п. триста сорока трех д.п.сриста сорока трем в.п тристо сорок три т.п триста сорока тремя п.т о триста сорока трех и.п одна тисяча девятсот девяноста восемь р.п одной тысячи девятсос девяность восьми д.п одной тысячи девятсот девяносто восьми в.п.одну тысячу девятсос девяносто восемь т.п. одной тысячей девятсос девяносто восьмью п.п. об одной тысячи девятсот девяносто восьми
Гость:
и.п триста сорок три р.п трёхсот сорока трёх д.п трёхстам сорока пять в.п триста сорок пять т.п трёхстами сорока пятью п.п о трёхсот сорока пяти
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