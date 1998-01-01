как вы думаете, почему Великобритании удалось избежать революционных потрясений
Обществознание
как вы думаете, почему Великобритании удалось избежать революционных потрясений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю,что благодаря сильной экономике и более модернизированной технике и за счёт колоний которые были у неё ранее,она смогла избежать революции.И то что правительство шло на уступки с народом и создавало рабочие места,что бы народ мог работать и за счёт сильного образования.
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