В чугуннный котёл массой 7кг.Налита вода массой 10кг.Какое количество теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 5 до 100 градусов цельсия?

Физика

В чугуннный котёл массой 7кг.Налита вода массой 10кг.Какое количество теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 5 до 100 градусов цельсия?

Автор: Гость