В чугуннный котёл массой 7кг.Налита вода массой 10кг.Какое количество теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 5 до 100 градусов цельсия?
Физика
В чугуннный котёл массой 7кг.Налита вода массой 10кг.Какое количество теплоты нужно передать котлу с водой для изменения их температуры от 5 до 100 градусов цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=c(чугуна)*m(чугуна)*(t2-t1)+c(воды)*m(воды)*(t2-t1)=500*7*(100-5)+4200*10*(100-5)=4322500 Дж
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