Довжына вулыци 800 м а шырына 15мю . Вулыцю покрылы асфальтом. На кожни 100м в квадрати потрибно 3т асфальту. Скилькы всього тонн асфальту вытратылы на покрыття вулыци?
Математика
Довжына вулыци 800 м а шырына 15мю . Вулыцю покрылы асфальтом. На кожни 100м в квадрати потрибно 3т асфальту. Скилькы всього тонн асфальту вытратылы на покрыття вулыци?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)800*15=12000кв.м-площадь улицы. 2)12000:100*3=360тонн асфальта-потратили.
Гость:
800*15=12000м 12000:100*3=360тонн асфальту
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