Довжына вулыци 800 м а шырына 15мю . Вулыцю покрылы асфальтом. На кожни 100м в квадрати потрибно 3т асфальту. Скилькы всього тонн асфальту вытратылы на покрыття вулыци?

Математика

Довжына вулыци 800 м а шырына 15мю . Вулыцю покрылы асфальтом. На кожни 100м в квадрати потрибно 3т асфальту. Скилькы всього тонн асфальту вытратылы на покрыття вулыци?

Автор: Гость