проведите фонетический анализ слова большой
Русский язык
проведите фонетический анализ слова большой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[бал`шоj] б - согл. звонк. тверд. а - глас. безуд. л` - согл. сонор. мягк. ш - согл. глух. тверд. о - глас. уд. j - согл. звонк. мягк.
Гость:
Большой-2слога б-согл,звонк,тверд. а-гл,безударн. л'-согл,мягкий, звонк. ш-согл,шипящ,глух. о-гласн,ударн. й-согл.зв.тверд. 7букв, 6 звуков.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Математика
Довжына вулыци 800 м а шырына 15мю . Вулыцю покрылы асфальтом. На кожни 100м в квадрати потрибно 3т асфальту. Скилькы всього тонн асфальту вытратыл...
Геометрия
угол правильного треугольника, описанной окружности и вписанной в него.Найти площадь меньшей окружности , и длину окр., если радиус большей окружно...