2)AC=9 см, угол ABC=60 градусов. AO=R. Найдите AO:
Геометрия
2)AC=9 см, угол ABC=60 градусов. AO=R. Найдите AO:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
этот треугольник будет равностороннем со стороной равно 9 R=a/√3 R=9/√3=3√3 ОТВЕТ:3√3
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