ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?

Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
количество энергии Q=λm=84000*100=8400000 Дж= 8.4 МДж λ-удельная теплота плавления стали= 84 кДж/кг
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