ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?

Физика

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!! Какое количество энергии выделится при отвердевании 100 кг стали при температуре плавления и нормальном давлении?

Автор: Гость