За три дня турист прошел на 20% больше, чем во второй, а в третий-половину пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошел турист в первый день?

Математика

За три дня турист прошел на 20% больше, чем во второй, а в третий-половину пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошел турист в первый день?

Автор: Гость