За три дня турист прошел на 20% больше, чем во второй, а в третий-половину пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошел турист в первый день?
Математика
За три дня турист прошел на 20% больше, чем во второй, а в третий-половину пути, пройденного во второй день. Сколько километров прошел турист в первый день?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три дня турист прошёл 54км. 1)1.2х+х+0.5х=54 2.7х=54 х=54:2.7 х=20км-во второй день. 2)1.2*20=24км-в первый день. 3)0.5*20=10км-в третий день.
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