рассчитайте объём водорода ,образующегося при взаимодействии 0,25 сотых моль магния с соляной кислотой!

Гость: Гость:

0,25 моль х моль Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 1 моль 1 моль Составим пропорцию и найдем химическое количество водорода: 0,25 = х 1 1 х = 0,25 n(H2) = 0,25 моль По формуле V = Vm * n (Vm = 22,4 дм3/моль - величина постоянная, при н.у) V(Н2) = 22,4 дм3/моль * 0,25 моль = 5,6 дм3 Ответ: 5,6 дм3