рассчитайте объём водорода ,образующегося при взаимодействии 0,25 сотых моль магния с соляной кислотой!
Химия
рассчитайте объём водорода ,образующегося при взаимодействии 0,25 сотых моль магния с соляной кислотой!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
mg + 2hcl = mgcl2 + h2 n (h2) = n (mg) = 0,25 mol po uravnen reakzii v(h2) = o,25 * 22, 4 = 5, 6 litrov
Гость:
0,25 моль х моль Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 1 моль 1 моль Составим пропорцию и найдем химическое количество водорода: 0,25 = х 1 1 х = 0,25 n(H2) = 0,25 моль По формуле V = Vm * n (Vm = 22,4 дм3/моль - величина постоянная, при н.у) V(Н2) = 22,4 дм3/моль * 0,25 моль = 5,6 дм3 Ответ: 5,6 дм3
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