Срочно план 5 главы и 6 главы "Кавказского пленника" Писать так - 5 глава ....
Литература
Срочно план 5 главы и 6 главы "Кавказского пленника" Писать так - 5 глава ....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Не дамся им живой. 2. Ты все серчаешь, а товарищ твой смирный. 3. Прошла про Жилина слава, что он мастер. 4. Нынче бежать надо. 5. Бросить товарища не годится. 6. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается.
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