Срочно план 5 главы и 6 главы "Кавказского пленника" Писать так -   5 глава ....

Гость: Гость:

1. Не дамся им живой. 2. Ты все серчаешь, а товарищ твой смирный. 3. Прошла про Жилина слава, что он мастер. 4. Нынче бежать надо. 5. Бросить товарища не годится. 6. Он спешит, а месяц еще скорее выбирается.