помогите ответить на вопросы по литературе: Вспомните, кто и когда впервые произносит слова " дурное общество" и какой смысл в них вкладывает.Каково мнение на этот счет героя-рассказчика? .

Литература
помогите ответить на вопросы по литературе: Вспомните, кто и когда впервые произносит слова " дурное общество" и какой смысл в них вкладывает.Каково мнение на этот счет героя-рассказчика? .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Плохо, молодой человек,-вы в дурном обществе! -эти слова принадлежат старому Янушу, сказал он их при встрече с Васей (см. глава 2 "Я и мой отец").Себя и свой "аристократический кружок" считал "порядочным обществом",потому как все они - бывшие слуги графа. Дружба с "детьми подземелья", детьми из"дурного общества", многому научила Васю: он повзрослнл, увидел в жизни то, что раньше было от него скрыто.
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