  Объясните, почему в бытовых термометрах используют спирт, а не воду?

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спирт замерзает при -114 градусах цельсия, поэтому можно измерять низкие температуры Потому что вода замерзает при нулевой температуре, и при охлаждении образуется лед. А при положительной, больше 0.1 градуса, наоборот, начинает испаряться и оседает на стенках колбы.