Объясните, почему в бытовых термометрах используют спирт, а не воду?
Физика
Объясните, почему в бытовых термометрах используют спирт, а не воду?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
спирт замерзает при -114 градусах цельсия, поэтому можно измерять низкие температуры Потому что вода замерзает при нулевой температуре, и при охлаждении образуется лед. А при положительной, больше 0.1 градуса, наоборот, начинает испаряться и оседает на стенках колбы.
Гость:
Так как вода замерзает при 0 градусах по цельсию, а спирт где то при 50
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