Чему равно площадь круга, если сторона правильного четырёхугольника, вписанного в этот круг, равна 4 см?

Геометрия

Чему равно площадь круга, если сторона правильного четырёхугольника, вписанного в этот круг, равна 4 см?

Автор: Гость