Помогите пожалуйста!:1)Мелководный участок реки в виде вала.2)Одно из свойств океанической и морской воды.3)Подвижные скопления льда на поверхности суши. 4)Водоем, образовавшийся в природном углублении па поверхности суши. 5)Кр...

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Помогите пожалуйста!:1)Мелководный участок реки в виде вала.2)Одно из свойств океанической и морской воды.3)Подвижные скопления льда на поверхности суши. 4)Водоем, образовавшийся в природном углублении па поверхности суши. 5)Кратковременное повышение уровня воды в реке. 6)Движение водных масс в океане, море, реке. 7)Непрерывный процесс перемещение воды из океана на сушу и с суши в океан.

Автор: Гость