Два велосипедиста едут на встречу друг-к другу.Один 13км/ч второй 14км/ч.Сейчас растояние между ними 10 км.Какое растояние будет между ними через 0,зч?

Математика

Два велосипедиста едут на встречу друг-к другу.Один 13км/ч второй 14км/ч.Сейчас растояние между ними 10 км.Какое растояние будет между ними через 0,зч?

Автор: Гость