Два велосипедиста едут на встречу друг-к другу.Один 13км/ч второй 14км/ч.Сейчас растояние между ними 10 км.Какое растояние будет между ними через 0,зч?
Математика
Два велосипедиста едут на встречу друг-к другу.Один 13км/ч второй 14км/ч.Сейчас растояние между ними 10 км.Какое растояние будет между ними через 0,зч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13 * 0,3 = 3,9 км 14 * 0,3 = 4,2 км 3,9 + 4,2 = 8,1 км 10 - 8,1 = 1,9 км
Гость:
1)13+14=27км/ч-скорость сближения. 2)27*0.3=8.1км-проедут вместе за 0.3 часа. 3)8.1-10=1.9км-расстояние между ними через 0.3часа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Химическая реакция возможна между веществами формулы которых А. CO2 и NaOH Б. Cu и H2SO4(разбавл.) В. SO2 и N2O5 Г. P2O5 и HCl
Геометрия
Чему равно площадь круга, если сторона правильного четырёхугольника, вписанного в этот круг, равна 4 см?
Українська література
Помогите пожалуйста!:1)Мелководный участок реки в виде вала.2)Одно из свойств океанической и морской воды.3)Подвижные скопления льда на поверхности...
Математика
Поезд шёл 4 ч. со скоростью. 60км/ч,2ч. со скоростью 70км/ч и 3ч со скоростью 65км/ч. Какое расстояние прошёл поезд? Сможет ли пройти поезд это рас...