Химическая реакция возможна между веществами формулы которых А. CO2 и NaOH Б. Cu и H2SO4(разбавл.) В. SO2 и N2O5 Г. P2O5 и HCl

Химия

Химическая реакция возможна между веществами формулы которых А. CO2 и NaOH Б. Cu и H2SO4(разбавл.) В. SO2 и N2O5 Г. P2O5 и HCl

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