При сообщении металлическому шару находящемуся в воздухе заряда 2*10^-7Кл его потенциал оказался равным 18 кВ. Определить радиус шара.

Физика

При сообщении металлическому шару находящемуся в воздухе заряда 2*10^-7Кл его потенциал оказался равным 18 кВ. Определить радиус шара.

Автор: Гость