При сообщении металлическому шару находящемуся в воздухе заряда 2*10^-7Кл его потенциал оказался равным 18 кВ. Определить радиус шара.
Физика
При сообщении металлическому шару находящемуся в воздухе заряда 2*10^-7Кл его потенциал оказался равным 18 кВ. Определить радиус шара.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
радиус шара ищем по ф-ле φ=kQ/r r=kQ/φ=9*10^9*2*10^-7/18000= 0.1м = 10 см k=9*10^9 Н*м2 /Кл2 Q=2*10^-7 Кл φ=18 кВ=18000 B
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