Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.

Математика
Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем корни уравнения x^2-6x+8=0  2 и 4 x1*x2=-8/k x1+x2=2/k   x1=2   x2=-4/k x2=2/k-2 6/k-2=0 3/k=1 k=3   x1=4   x2=-2/k x2=2/k-4 4/k-4=0 k=1 ответ k=1 b k=3
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