Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.

Математика

Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.

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