Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.
Математика
Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
найдем корни уравнения x^2-6x+8=0 2 и 4 x1*x2=-8/k x1+x2=2/k x1=2 x2=-4/k x2=2/k-2 6/k-2=0 3/k=1 k=3 x1=4 x2=-2/k x2=2/k-4 4/k-4=0 k=1 ответ k=1 b k=3
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