сочинение по картине Е.В. Сыромятникова

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сочинение по картине Е.В. Сыромятникова
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был солнечный летний день. Дул легкий ветерок. Около березовой рощи на берегу пруда стоял домик художника. Два деревенских мальчика прогуливались по роще и решили заглянуть в распахнутое окно домика. Старший мальчик одет в белую футболку с синим воротничком, на его лице изображены удивление и восторг от увиденной им картины этого художника. Младший мальчик в красной рубашке рассматривает старинное резное кресло, которое расположено в комнате. В левом углу комнаты стоит табурет. На нем лежит палитра с красками и кистями. Справа от табурета, на деревянном полу – ваза с ромашками. Под окном лежат холсты и рамки для картин. На окне висит белая занавеска. Комната хорошо освещена дневным светом. Из окна представляется великолепный вид на рощу, пруд и лесную поляну. Я думаю, что новая картина очень красивая, так как восторгу мальчика нет предела. Мне так и хочется очутиться в этой рощице, погостить в доме художника и посмотреть его чудесные произведения искусства.
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