диагонали ромба равны 12 и 16 найдите косинус его тупого угла
Геометрия
диагонали ромба равны 12 и 16 найдите косинус его тупого угла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторона ромба равна 10. соsa/2=0,6 cosa=2*0,36-1=-0,28
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Укажите все значения параметра К, при которых графики функции y=kx^2-2x-8 и y=x^2-6x+8 пересекают ось абсцисс хотя бы в одной общей точке.
Физика
При сообщении металлическому шару находящемуся в воздухе заряда 2*10^-7Кл его потенциал оказался равным 18 кВ. Определить радиус шара.
Геометрия
длина окружности вписанной в правильный треугольник равна два корня из трех пи см. найдите длину окружности около этого треугольника