Перехватило дыхание-то простое глагольное или какое?

Гость: Гость:

не очень понятно.. если было бы предложение.. ну если сказуемое перехватило дыхание, то это получается составное именное, т.к. есть именная часть "дыхание". я думаю так лишь потому, что в данной ситуации не может быть сказуемое "перехватило", т.к. "перехватило дыхание" - это фразеологизм. и он не разделяется никак.