Перехватило дыхание-то простое глагольное или какое?
Русский язык
Перехватило дыхание-то простое глагольное или какое?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это будет простое глагольное сказуемое
Гость:
не очень понятно.. если было бы предложение.. ну если сказуемое перехватило дыхание, то это получается составное именное, т.к. есть именная часть "дыхание". я думаю так лишь потому, что в данной ситуации не может быть сказуемое "перехватило", т.к. "перехватило дыхание" - это фразеологизм. и он не разделяется никак.
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