Радиус круга увеличен на 5 м. На сколько увеличится длина окружности, ограничивающей круг?

Геометрия
Радиус круга увеличен на 5 м. На сколько увеличится длина окружности, ограничивающей круг?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина увеличится 2П(R+5)-2ПR=10П~31,415  
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