Почему водород- самый легкий из всех газов- не находит широкого применения для наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? Решите пожалуйста
Химия
Почему водород- самый легкий из всех газов- не находит широкого применения для наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? Решите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
потому, что водорот легковосплмянаемый газ, который может взорваться и сжечь дирижабль в любую минуту.
Гость:
ранее водород использовался в воздухоплавании, но в виду высокой взрывоопасности смеси водорода с кислородом и нескольких крупных аварий от широкого использования водорода отказались. также получаемый водород при попадании в атмосферу покидает землю. т.е. водород является невосполняемым элементом.
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