Почему водород- самый легкий из всех газов- не находит широкого применения для наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? Решите пожалуйста

потому, что водорот легковосплмянаемый газ, который может взорваться и сжечь дирижабль в любую минуту.

Гость: Гость:

ранее водород использовался в воздухоплавании, но в виду высокой взрывоопасности смеси водорода с кислородом и нескольких крупных аварий от широкого использования водорода отказались. также получаемый водород при попадании в атмосферу покидает землю. т.е. водород является невосполняемым элементом.