C2H4= больше C2H5OH. Учительница сказала, что надо делать ступенчато, что C2H5OH не реагирует с водой.
Химия
C2H4= больше C2H5OH. Учительница сказала, что надо делать ступенчато, что C2H5OH не реагирует с водой.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ничего подобного, этилен реагирует с водой в кислой среде. Она не права. Но с учителями не поспоришь, можно другим путем C2H4 + HCl= C2H5Cl C2H5Cl + NaOH (водный)= C2H5OH + NaCl Успехов :)
Гость:
Тебе нужно получить из этена этанол??Реакция гидратации в помощь;) С2Н4 + Н2О = (над равно пишем t, p, катализатор, Н+ - кислая среда) С2Н5ОН А если нужно из этанола получить этен, то тут уже работает рекция отщепления воды - реакция дегидратации С2Н5ОН = (над равно Н+, t) С2Н4 + Н2О. Если есть вопросы пиши в личку.
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