C2H4= больше C2H5OH. Учительница сказала, что надо делать ступенчато, что C2H5OH не реагирует с водой.

Ничего подобного, этилен реагирует с водой в кислой среде. Она не права. Но с учителями не поспоришь, можно другим путем C2H4 + HCl= C2H5Cl C2H5Cl + NaOH (водный)= C2H5OH + NaCl Успехов :)

Гость: Гость:

Тебе нужно получить из этена этанол??Реакция гидратации в помощь;) С2Н4 + Н2О = (над равно пишем t, p, катализатор, Н+ - кислая среда) С2Н5ОН А если нужно из этанола получить этен, то тут уже работает рекция отщепления воды - реакция дегидратации С2Н5ОН = (над равно Н+, t) С2Н4 + Н2О. Если есть вопросы пиши в личку.