сочинение-рассуждение на тему почему нужно беречь книгу?

Гость: Гость:

Что такое книга?Книга-это безценный источник знаний,который передаётся из рук в руки,день ото дня.С давних времён,когда человек освоил письменность, создавались библиотеки,в которых были заключены ценнейшие издания,они стояли на полках прикованные цепями,чтобы ни у кого не было соблазна украсть. В наше время конечно же такого уже не увидишь, так как книги переиздаются в сотни экземпляров. Как известно,книга-лучший подарок,поэтому теперь делают даже подарочные издания.Но сохранились и старинные издания,лежащие в музеях,одни в драгоценных переплётах из золота и камней,а другие в виде рукописных тетрадей или дневников известных людей. Подводя итог, могу сказать,что книга-это лучший друг,из неё можно почерпнуть много истин, в них вложена душа писателя!Цените это и берегите книгу!