сочинение-рассуждение на тему почему нужно беречь книгу?
Литература
сочинение-рассуждение на тему почему нужно беречь книгу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что такое книга?Книга-это безценный источник знаний,который передаётся из рук в руки,день ото дня.С давних времён,когда человек освоил письменность, создавались библиотеки,в которых были заключены ценнейшие издания,они стояли на полках прикованные цепями,чтобы ни у кого не было соблазна украсть. В наше время конечно же такого уже не увидишь, так как книги переиздаются в сотни экземпляров. Как известно,книга-лучший подарок,поэтому теперь делают даже подарочные издания.Но сохранились и старинные издания,лежащие в музеях,одни в драгоценных переплётах из золота и камней,а другие в виде рукописных тетрадей или дневников известных людей. Подводя итог, могу сказать,что книга-это лучший друг,из неё можно почерпнуть много истин, в них вложена душа писателя!Цените это и берегите книгу!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Почему водород- самый легкий из всех газов- не находит широкого применения для наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? Решите пожалуйста
Химия
Геометрия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ МНЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x - 5 = 0 с окружностью x^2 +y^2 =25.
Русский язык