-4x^2+(4/9)=0 -5x^2+(5/16)x=0
Алгебра
-4x^2+(4/9)=0 -5x^2+(5/16)x=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x**+ 4/9 = 0 -4x** = -4/9 x** = -4/9 * -1/4 x** = 1/9 x = 1/3 x = -1/3 -5x** + 5/16x = 0 5x(-x+ 1/16) = 0 5x = 0 -x+1/16 = 0 x = 0 -x = -1/16 x = 1/16
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