-4x^2+(4/9)=0 -5x^2+(5/16)x=0

Алгебра
-4x^2+(4/9)=0 -5x^2+(5/16)x=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-4x**+ 4/9 = 0 -4x** = -4/9 x** = -4/9 * -1/4 x** =  1/9 x = 1/3 x = -1/3   -5x** + 5/16x = 0 5x(-x+ 1/16) = 0 5x = 0                           -x+1/16 = 0 x = 0                             -x = -1/16                                      x = 1/16 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
сочинение-рассуждение на тему почему нужно беречь книгу?
Ответить
Химия
Почему водород- самый легкий из всех газов- не находит широкого применения для наполнения воздушных шаров, аэростатов и т.п.? Решите пожалуйста
Ответить
Химия
C2H4=>C2H5OH. Учительница сказала, что надо делать ступенчато, что C2H5OH не реагирует с водой.
Ответить
Геометрия
СРОЧНО ПОМОГИТЕ МНЕ,ПОЖАЛУЙСТА!!! Найдите длину хорды,образующейся при пересечении прямой y + x - 5 = 0 с окружностью x^2 +y^2 =25.
Ответить
Русский язык
сочинение по картине Е.В. Сыромятникова
Ответить