Cочинение-рассуждение Нужна ли классическая литература? Пожалуйста помогите ни чего в голову не идет!!

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Нужна ли классическая литература?этот вопрос интересует многих и очень давно! На самом деле классическая литература учит жить,в ней иногда бывают описаны жизненные факты,происходящие в жизни самого автора или в его окружении.В образ героя они могут вложить душу того человека, который произвёл впечатление на автора. Классики пишут произведения,вкладывая в них душу,поэтому когда мы читаем их,вместе переживаем с героями,мы невольно становимся свидетелями их жизни,сравниваем жизнь героя со своей,учимся на их ошибках.Так же в произведениях классиков мы можем увидеть чётко описанное время,эпоху тех времён,мы можем представить как жили люди до нас,с кем общались,чем дышали. Подводя итог всему,я могу сказать,что классическая литература безусловно нужна,я скажу более-необходима для нашего мировоззрения.