на сколько число 24 больше разности чисел 50 и 40
Математика
на сколько число 24 больше разности чисел 50 и 40
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
разность 50 и 40 равна 10. 24-10=14)
Гость:
разность чисел50 и 40 1)50-40=10 разность чисел 2)24-10=14 на столько больше число24 ра зности чисел 50 и 40 Ответ:на14
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