горы,названные именем древнеримского бога огня,-это
Українська література
горы,названные именем древнеримского бога огня,-это
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считается, что название горы произошло от древнегреческого слова "айтос" — "пламя"
Гость:
Это вулкан. Вулкан-древнеримский бог огня и кузнечного дела
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