сравните реакции уравнения которых: а) N2 + 3H2- больше
Химия
сравните реакции уравнения которых: а) N2 + 3H2- больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)N2+3H2=2NH3(аммиак) С чем сранивать?
Гость:
1. N2 + H2= N2H2(газ) Восстановление: N + 1e− = N− Окисление: H − 1e− = H+ __________________ общее: N + H = N− + H+ 2. N2 + 3H2 = 2NH3 Восстановление: N + 3e− = N3− Окисление: H − 1e− = H+ ___________________ общее: N + 3H = N3− + 3H+ 3. H2 + 2C(кокс) + N2 = 2HCN Условия: выше 1800°C
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