Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?
Физика
Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(T2-T1) и Q=E Подставляя значения получим: E=4200*1*90=378000 Дж
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