Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?

Физика

Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?

Автор: Гость