Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?

Физика
Сколько необходимо затратить энергии, чтобы нагреть 1кг.Воды от 10 градусов до 100 градусов цельсия?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=cm(T2-T1) и Q=E Подставляя значения получим: E=4200*1*90=378000 Дж
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