чем отличался английский парламент от генеральных штатов по своему устройству и по своим правам? В чем они сходны между собой?
Обществознание
чем отличался английский парламент от генеральных штатов по своему устройству и по своим правам? В чем они сходны между собой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Ну то что в парламент-2-х палатный,Генеральные штаты-3-х палатный. 2) В Парламент в в верхнюю палату приглашались королем бароны, а в нижнюю-избирались по 2 депутата от крупных городов и графств.В Штатах-представители палат не избирались,а приглашались королем. 3) Генеральные штаты,в отличие от Парламента-не стали постоянно действующим органом, созывались королем в тех случаях,когда ему требовалось заручиться поддержкой основных сословий.И ещё роль сословий.В Англии-ограниченная(конституционная)монархия.
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