Составить уравнение, надо решить задачу: Лодка проплыла 3 ч против течения реки и 2 ч по течению реки, проплыв за это время 32 км. Скорость течения реки 3 км/ч, Найдите собственную скорость лодки.
Алгебра
Составить уравнение, надо решить задачу: Лодка проплыла 3 ч против течения реки и 2 ч по течению реки, проплыв за это время 32 км. Скорость течения реки 3 км/ч, Найдите собственную скорость лодки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть V км/ч - собственная скорость лодки Vт= 3 км/ч - скорость течения реки t 1 = 3 ч t 2 = 2 ч S = 32 км. (V км/ч - Vт)*3 + (V км/ч + Vт)*2 = S; (V км/ч - 3)*3 + (V км/ч + 3)*2 = 32; 3*V км/ч - 9 + 2*V км/ч + 6 = 32; 5*V км/ч = 35 V км/ч = 35/5 = 7 км/ч
Гость:
x=скорость лодки (x-3)*3 -S км против течения (x+2)*2 -S км по течению А по условию задачи лодка проплыла 32 км Составим и решим уравнение (x-3)*3+(x+3)*2=32 3x-9+2x+6=32 5x-3=32 5x=32+3 5x=35 x=35/5 x=7 Итак скорсть лодки=7км
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