дано: треугольник АВС-равнобедренный АВ=АС=13 см ВС=10 см АА1,ВВ1,СС1-медианы треугольника АВС,пересекаются в точке О найти: ОВ
Геометрия
дано: треугольник АВС-равнобедренный АВ=АС=13 см ВС=10 см АА1,ВВ1,СС1-медианы треугольника АВС,пересекаются в точке О найти: ОВ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BA1=0.5BC=5 cm (AA1- МЕДИАНА) АО:ОА1=2:1 (МЕДИАНЫ ТОЧКОЙ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДЕЛЯТСЯВ ОТНОШЕНИИ 2 К 1, СЧИТАЯ ОТ ВЕРШИНЫ) ОА1=4 см АА1 - высота треугольника, т. к. треугольник- равнобедренный ОВ=([latex]\sqrt{(OA1)^{2}+(BA1)^{2}}[/latex])=[latex]\sqrt{41}[/latex] cm
Гость:
рассмотрим треугольник АА1В,в нём, ВА1=5, т.к.в равнобедренном треугольнике медиана опущенная на основание является высотой. В треугольнике найдём АА1=√169-25=12 Медианы треугольника пересекаются в одной точке, которая делит каждую из них в отношении 2:1, считая от вершины т.е АО=ВО, пусть АО=2х, тогда ОА1=2х, 2х+х=12, х=4. АО=2*4=8 ВО=АО=8 Ответ:8
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