определить количество молекул содержащихся в 1 м^3 кислорода,водорода,азота при нормальных условиях
Физика
определить количество молекул содержащихся в 1 м^3 кислорода,водорода,азота при нормальных условиях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По закону Авогадро, количество газообразного вещества так же можно определить на основании его объёма: n = V / Vm, где V — объём газа (при нормальных условиях), Vm — молярный объём газа при Н. У., равный 22,4 л/моль Согласно закону Авогадро, 1 моль любого газа при нормальных условиях имеет один и тот же объём Vm = 22,413 996(39) л[1 Таким образом, справедлива формула, объединяющая основные расчёты с количеством вещества: n=1л/22,4 л/моль=0,04моль
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