определить количество молекул содержащихся в 1 м^3 кислорода,водорода,азота при нормальных условиях

Гость: Гость:

По закону Авогадро, количество газообразного вещества так же можно определить на основании его объёма: n = V / Vm, где V — объём газа (при нормальных условиях), Vm — молярный объём газа при Н. У., равный 22,4 л/моль Согласно закону Авогадро, 1 моль любого газа при нормальных условиях имеет один и тот же объём Vm = 22,413 996(39) л[1 Таким образом, справедлива формула, объединяющая основные расчёты с количеством вещества: n=1л/22,4 л/моль=0,04моль