Помогите пожалуйста! Готовлюсь к зачету! Через вершину К треугольника МКР проведена прямая КЕ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. Расстояние от точки Е до прямой МР равно 2√ 41 см. Найдите КМ, если КЕ=8 см, МР=2√21 ...
Геометрия
Помогите пожалуйста! Готовлюсь к зачету! Через вершину К треугольника МКР проведена прямая КЕ, перпендикулярная плоскости этого треугольника. Расстояние от точки Е до прямой МР равно 2√ 41 см. Найдите КМ, если КЕ=8 см, МР=2√21 см, МК=КР.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
EF перпенд. MP, тогда KE перпенд. MP по теореме о трех перпенд., MF=FP=21^(1/2)( треуг. равнобедр.) Из прямоуг. треуг. EKF найдем KF, KF^2=4*41-64=100, KF=10 Из прямоуг.треуг. KFM найдем KM, KM^2=100+21=121, KM=11
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