Укажите имена участников событий Смутного времени. 1) Василий Шуйский 2)Кузьма Минин 3) Степан Разин 4) Марина Мнишек 5) екатерина дашкова 6) Патриарх Гермоген 7) Кондратий Булавин 8) Алексей разумовский 9) иван Болотников 10) ...

Обществознание
Укажите имена участников событий Смутного времени. 1) Василий Шуйский 2)Кузьма Минин 3) Степан Разин 4) Марина Мнишек 5) екатерина дашкова 6) Патриарх Гермоген 7) Кондратий Булавин 8) Алексей разумовский 9) иван Болотников 10) патриарх Адриан
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Шуйский, Минин,Болотников, Гермоген
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