в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к боковой стороне, делит ее на отрезки 30 см 25 см, считая от основания. найдите периметр треугольника.

Геометрия
в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к боковой стороне, делит ее на отрезки 30 см 25 см, считая от основания. найдите периметр треугольника.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовём треугольник АВС(АВ=ВС), а точку пересечения бессектрисы с боковой стороной - О. АВ:АС=ВО:ОС АВ=ВС=ВО+ОС=55 см 5:6=55:АС АС=(55*6)/5=66 см Р=66+55+55=176 см
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