в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к боковой стороне, делит ее на отрезки 30 см 25 см, считая от основания. найдите периметр треугольника.

Геометрия

в равнобедренном треугольнике биссектриса, проведенная к боковой стороне, делит ее на отрезки 30 см 25 см, считая от основания. найдите периметр треугольника.

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