В чём состояло главное преимущество древнегреческого алфавита перед финикийским?

Обществознание
В чём состояло главное преимущество древнегреческого алфавита перед финикийским?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В греческом появились гласные буквы. В финикийском же были только согласные.
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