объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не могут?
Физика
объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не могут?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
свойство отражения волн от проводящих тел. (От поверхности диэлектрика электромагнитные волны отражаются слабо, а от поверхности металлов почти полностью.)
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