объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не могут?

Физика

объясните.почему электромагнитные волны могут проникать сквозь преграды из диэлектрика(стекло или пластмасса), а сквозь преграды металла(фольги) не могут?

Автор: Гость