нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа

Алгебра

нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа

Автор: Гость