нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа

Алгебра
нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5а(а** - 4а) - 8а(а** - 6а) = 5а***-20а**-8а***+48а** = 28а**-3а** 
Гость:
5a(a^2-4a)-8a(a^2-6a)=5a^3-20a^2-(8a^3-48a^2)=5a^3-20a^2-8a^3+48a^2=-3a^3+28a^2=28a^2-3a^3
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