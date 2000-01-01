мне понравилась куртка за 50000. у мамы заняла 25000 и у папы 25000. пошла покупать мне уступили за 47000. осталось 3000 тенге. 2000 занял друг и у меня осталось 1000тенге. по 500 разделила и отдала родителям. в сумме получилос...

Гость: Гость:

мне понравилась куртка за 50000. у мамы заняла 25000 и у папы 25000. пошла покупать мне уступили за 47000. осталось 3000 тенге. 2000 занял друг и у меня осталось 1000тенге. по 500 разделила и отдала родителям. в сумме получилось 51000. как это получилось??? Решение Как раз так и не получилось!!! Смотрим: (извините что на ТЫ) Взял 50 000 - у родителей Отдал 47 000 - отдал за куртку осталось 3000 отдал 2000 - другу осталось 1000 отдал 1000 - родителям ИТОГО: ВЗЯЛ - 50 000; ОТДАЛ - 50 000 родителям ТЫ должен - 49 000 друг ТЕБЕ должен - 2000 И далее, эти 2000 надо НЕ плюсовать к 49 000, а отнимать от 49000 (т.е. не путать понятия и тем более их складывать: ТЫ должен - ТЕБЕ должны). А если проще, то надо запомнить: значение ТЫ должен идет со знаком МИНУС (т.к. ты это будешь отдавать, а значение ТЕБЕ должны идет со знаком ПЛЮС (т.к. это к тебе вернется). Вот так вот! А вообще это старая задача на внимательность и правильность применения математических знаков.