составте ,пожалуйста, 1 сложное предложение со словом инженеры

Русский язык
составте ,пожалуйста, 1 сложное предложение со словом инженеры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инженеры приехали на стройку,где они начали возводить объект. Может кто лучше придумать!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
помогите сочинение на тему "нужноли прощать врагов?"
Ответить
Математика
Разложите по разрядам числа: 41,87; 0,6098; 13,5401.
Ответить
Химия
Состав соли (NH4)2SO4 можно установить, используя два раствора, содержащие ионы 1) OH- и Ba2+ 2) OH- и H+ 3) Cl- и Cu2+ 4) CO2/3 и Ba2+
Ответить
Алгебра
нужно раскрыть скобки и упросить: : 5а( а² – 4а ) – 8а( а² – 6а ) помогите пожалуйста, очень жду ответа
Ответить
Обществознание
В чём состояло главное преимущество древнегреческого алфавита перед финикийским?
Ответить