составте ,пожалуйста, 1 сложное предложение со словом инженеры
Русский язык
составте ,пожалуйста, 1 сложное предложение со словом инженеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инженеры приехали на стройку,где они начали возводить объект. Может кто лучше придумать!
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